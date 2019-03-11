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شقيق أمير قطر يرد بقوة على اتهام بلاده بنيل شرف تنظيم المونديال بـ"الرشوة"

الرياضة

شقيق أمير قطر يرد بقوة على اتهام بلاده بنيل شرف تنظيم المونديال بـ
Reuters IBRAHEEM AL OMARI
شقيق أمير قطر يرد بقوة على اتهام بلاده بنيل شرف تنظيم المونديال بـ"الرشوة"
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رد الشيخ خليفة بن حمد شقيق أمير قطر، على الاتهامات الموجهة لبلاده، بدفع "رشاوى" للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، من أجل الفوز بشرف استضافة مونديال 2022.

ونشر خليفة بن حمد صورة لشقيقه الأمير تميم بن حمد مع جياني إنفانتينو رئيس "الفيفا"، وعلق عليها قائلا: "لكل الأصوات الحاقدة .. مونديال العرب في دوحة العرب.. الوعد 2022"

وجاءت تغريدة خليفة بن حمد، ردا على التقارير الأخيرة التي نشرتها وسائل الإعلام البريطانية، وتزعم فيها أن قطر دفعت بشكل سري ملايين الدولارات للـ"الفيفا"، قبيل التصويت لتحديد الدولة المستضيفة لمونديال 2022.

المصدر: تويتر

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