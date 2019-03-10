الصفاقسي يهزم النجم الساحلي في كأس الكونفدرالية (فيديو)

حجز نادي الصفاقسي مقعدا له في الدور ربع النهائي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، عقب فوزه على النجم الساحلي (2-1)، في "الديربي" التونسي، الذي جمعهما اليوم الأحد.

وأحرز هدفي الصفاقسي، كل من المهاجم فراس شواط، والمدافع نسيم هنيد، في الدقيقتين (28، و62 من ضربة جزاء). بينما سجل المدافع صدام بن عزيزة هدف النجم الساحلي الوحيد، عند الدقيقة 62 من عمر المباراة التي جرت على ملعب "الطيب المهيري"، في مدينة صفاقس، وذلك في إطار منافسات الجولة الخامسة للمسابقة.

📽 HIGHLIGHTS .. CS Sfaxien 2-1 Etoile Sportive de Tunis

Matchday 5 #TotalCAFCCpic.twitter.com/MEEWzF5zS6 — CAF (@CAF_Online) 10 марта 2019 г.

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وتصدر نادي الصفاقسي قائمة المجموعة الثانية برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله مبكرا إلى الدور ربع النهائي، متجاوزا بفارق نقطتين النجم الساحلي الذي تراجع إلى مركز الوصافة، ويليهما في المركز الثالث برصيد 5 نقاط فريق إينوجو رينجرز النيجيري، الذي تعادل في هذه الجولة (1-1) مع مضيفه ساليتاس من بوركينا فاسو، صاحب المركز الرابع الأخير، برصيد 4 نقاط.

المصدر: "twitter/CAF_Online"