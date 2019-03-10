زينيت يعزز صدارته للدوري الروسي بفوز جديد

عزز نادي زينيت بطرسبورغ صدارته للدوري الروسي الممتاز لكرة القدم، بفوزه اليوم على ضيفه أوفا بهدفين دون رد، في مباراة أقيمت لحساب الأسبوع الـ19 من المسابقة.

وكان الضيوف سباقين للتسجيل عن طريق المولدوفي كاتالين كارب، في الدقيقة (25)، لكن زينيت رد بقوة وبهدفين متتاليين، أحرزهما المهاجم الإيراني سردار أزمون، والأرجنتيني إيميليانو ريجوني، في الدقيقتين (30 و34).

ورفع زينيت رصيده في قمة الدوري الروسي إلى 40 نقطة، موسعا الفارق إلى 6 نقاط عن أقرب منافسيه كراسنودار، الذي يستضيف غدا أورينبورغ، بينما تجمد رصيد أوفا عند 16 نقطة في المركز الـ15 قبل الأخير.

المصدر: RT