 
مباشر

شاهد.. مشجع يقتحم الملعب ويسقط كابتن أستون فيلا بضربة قاضية

الرياضة

شاهد.. مشجع يقتحم الملعب ويسقط كابتن أستون فيلا بضربة قاضية
Globallookpress
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lkdc

تعرض قائد فريق أستون فيلا، جاك غراليش، للاعتداء خلال لقاء "الديربي" ضد مضيفه برمنغهام سيتي، الذي جمعهما اليوم الأحد، ضمن الجولة الـ 36 من دوري البطولة الإنجليزية لكرة القدم.

واقتحم مشجع أرض الملعب، خلال الشوط الأول، ووجه لكمة قوية من الخلف للاعب جاك غراليش، الذي سقط على إثرها أرضا.

وعاقب قائد أستون فيلا المشجع وفريقه في الشوط الثاني، بإحرازه هدف الفوز الوحيد للضيوف، في الدقيقة 67 من زمن اللقاء.

ويعتبر "ديربي" مدينة برمنغهام، بين فرقي برمنغهام سيتي وأستون فيلا، واحدا من أكثر المباريات ندية في إنجلترا.

ورفع أستون فيلا رصيده بعد هذا الفوز إلى 51 نقطة، وتقدم إلى المركز التاسع، بينما تراجع برمنغهام سيتي، إلى المركز الحادي عشر، برصيد 50 نقطة.

 

المصدر: وكالات 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

"ملائكة تونس".. قصة محزنة لأطفال ماتوا بسبب جرعة فاسدة في مستشفى!