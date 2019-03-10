دورة "إنديان ويلز".. دجوكوفيتش إلى الدور الثالث

تخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش منافسه الأمريكي بيورن فراتانغيلو، بفوزه عليه (7-6 و6-2)، وبلغ الدور الثالث لدورة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، أولى دورات الماسترز للألف نقطة.

ووجد الصربي الفائز بالبطولات الكبرى الثلاث الأخيرة، صعوبة في المجموعة الأولى، عندما خسر إرساله في الشوط السادس، ليتخلف (2-4)، ثم (3-5)، لكنه استعاد توازنه وفرض التعادل (5-5)، قبل أن يفوز بالجولة الفاصلة.

Having a good time 💯



After a slow start, @DjokerNole prevails 7-6(5), 6-2 over Bjorn Fratangelo in the 2016 rematch.#BNPPO19pic.twitter.com/5XMYW63a9U — BNP Paribas Open (@BNPPARIBASOPEN) 10 марта 2019 г.

في المقابل، لم يجد أي صعوبة في المجموعة الثانية وأنهاها في 22 دقيقة حاسما نتيجة المباراة لصالحه.

ويشارك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا، للمرة الأولى في إحدى الدورات منذ أن توج بطلا لأستراليا المفتوحة في يناير الماضي، وسيلتقي في الدور المقبل مع الألماني فيليب كولشرايبر، الفائز على الأسترالي نيك كيريوس (6-4 و6-4).

المصدر: وكالات