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دورة "إنديان ويلز".. دجوكوفيتش إلى الدور الثالث

الرياضة

دورة
AFP CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
دورة "إنديان ويلز".. دجوكوفيتش إلى الدور الثالث
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تخطى الصربي نوفاك دجوكوفيتش منافسه الأمريكي بيورن فراتانغيلو، بفوزه عليه (7-6 و6-2)، وبلغ الدور الثالث لدورة "إنديان ويلز" الأمريكية للتنس، أولى دورات الماسترز للألف نقطة.

ووجد الصربي الفائز بالبطولات الكبرى الثلاث الأخيرة، صعوبة في المجموعة الأولى، عندما خسر إرساله في الشوط السادس، ليتخلف (2-4)، ثم (3-5)، لكنه استعاد توازنه وفرض التعادل (5-5)، قبل أن يفوز بالجولة الفاصلة.

في المقابل، لم يجد أي صعوبة في المجموعة الثانية وأنهاها في 22 دقيقة حاسما نتيجة المباراة لصالحه.

ويشارك دجوكوفيتش، المصنف أولا عالميا،  للمرة الأولى في إحدى الدورات منذ أن توج بطلا لأستراليا المفتوحة في يناير الماضي، وسيلتقي في الدور المقبل مع الألماني فيليب كولشرايبر، الفائز على الأسترالي نيك كيريوس (6-4 و6-4).

المصدر: وكالات

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