بيونتيك يزاحم رونالدو على صدارة هدافي "الكالتشيو"
AFP Miguel MEDINA
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واصل النجم البولندي كريستوف بيونتيك، تألقه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وقاد فريقه ميلان للفوز على مضيفه كييفو فيرونا (2-1) أمس، في الأسبوع الـ27 من "الكالتشيو".
وفرض بيونتيك نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدف الفوز لـ"الروسونيري"، في الدقيقة (58).
وبهذا الهدف رفع النجم البولندي رصيده إلى 19 هدفا في "الكالتشيو"، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري الإيطالي مع البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس.
يذكر أن بيونتيك انضم إلى ميلان خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من جنوى.
المصدر: RT
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