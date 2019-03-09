كانتونا كاد أن يستخدم "الكونغ فو" ضد والد نيمار

استفز الفرنسي إيريك كانتونا، نجم فريق مانشستر يونايتد سابقا، والد النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق باريس سان جيرمان، خلال لقاء الفريقين، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا.

ووفقا لموقع "RMC Sport" فإن كانتونا خلال فرحته بشكل مفرط بفوز فريقه السابق مانشستر يونايتد، على الفريق الفرنسي، أشار بإصبعه إلى والد نيمار لكي يصمت، فتوجه الأخير إليه وكاد أن ينشب شجار بينهما، لولا تدخل رجال حفظ النظام في ملعب "حديقة الأمراء" في الوقت المناسب.

وكان والد نيمار جالسا في مقصورة واحدة مع أقارب وأصدقاء برازيليين آخرين من لاعبي فريق باريس سان جيرمان، وهما داني ألفيس وماركينيوس.

ولم يشارك نيمار بسبب الإصابة، في مباراة الإياب، التي انتهت بهزيمة ساحقة للفريق الباريسي في عقر داره (1-3)، وخروجه من دور الـ 16 للتشامبيونز ليغ، يوم الأربعاء الماضي.

يذكر أن كونتانا نشر مقطع فيديو قبل لقاء الذهاب الذي انتهى بفوز باريس سان جيرمان على الفريق الإنجليزي (2-0) في عقر داره، مقطع فيديو قال فيه بأن مانشستر يونايتد "سيلتهم" باريس سان جيرمان، كما يأكل هو الضفادع.

المصدر: وكالات