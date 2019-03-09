ميلان يواصل سلسلة انتصاراته على حساب كييفو فيرونا الجريح  (فيديو)

خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه كييفو فيرونا (2-1)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 27 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز ثنائية الروسونيري كل من، الأرجنتيني لوكاس بيليا، والبولندي كريستوف بياتيك، في الدقيقتين (31، 57) على الترتيب.

بينما سجل بيرباريم هيتماج هدف أصحاب الأرض الوحيد، قبل أربع دقائق من انتهاء الوقت الأصلي للشوط الأول.

وحقق ميلان بذلك انتصاره الخامس على التوالي، ورفع رصيده إلى 51 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الكالتشيو، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن جاره "اللدود" إنتر ميلان، الذي سيستضيف فريق سبال، غدا الأحد.

بينما يقبع كييفو فيرونا في قاع الدوري، برصيد 10 نقاط فقط.

المصدر: "silatv"