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ظهور 3 أبناء جدد لمارادونا.. وعلى وشك تكوين فريق كرة القدم

الرياضة

ظهور 3 أبناء جدد لمارادونا.. وعلى وشك تكوين فريق كرة القدم
AFP
ظهور 3 أبناء جدد لماردونا.. ويقترب من تكوين فريق كرة القدم
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قال ماتياس مورلا محامي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا، إن موكله لديه 3 أبناء من سيدتين مختلفتين في كوبا.

وأوضح مورلا، أن مارادونا لم يعترف بعد بأبوة الأبناء الثلاثة، مؤكدا أنه ينبغي عليه التحدث معه أولا بهذا الخصوص، وفيما بعد "سيقوم بما يضطلع عليه القيام به".

ويزور بطل العالم في مونديال 1986 كوبا باستمرار، ويحتفظ بعلاقات قوية مع السلطات هناك، وكان يحظى بعلاقة مميزة مع الزعيم الكوبي الراحل فيدل كاسترو.

وفي حال ثبوت أبوة مارادونا للأبناء الثلاثة في كوبا، سيصبح لدى المدرب الحالي لنادي دورادوس المكسيكي، 8 أبناء، وينقصه 3 آخرين لتكوين فريق كرة القدم الذي يضم عادة 11 لاعبا.

المصدر: وكالات

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