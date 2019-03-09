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تسيسكا يكرم وفادة روبين بثلاثية في الدوري الروسي

الرياضة

تسيسكا يكرم وفادة روبين بثلاثية في الدوري الروسي
Sputnik Рамиль Ситдиков
تسيسكا يكرم وفادة روبين بثلاثية في الدوري الروسي
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تغلب نادي تسيسكا موسكو على ضيفه روبين قازان بثلاثية نظيفة، في مباراة أقيمت اليوم في إطار المرحلة الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الياباني تاكوما ناسيمورا باب التسجيل لتسيسكا، في الدقيقة (23)، ثم ضاعف زميله فيودور تشالوف النتيجة، بهدف أحرزه في الدقيقة (84)، وبعدها بست دقائق، اختتم ياكا بيول ثلاثية فريق العاصمة الروسية.

وعزز تسيسكا بهذا الفوز، موقعه في المركز الثالث في الدوري، بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، بينما تجمد رصيد روبين قازان عند 28 نقطة في المركز السادس.

المصدر: تاس

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