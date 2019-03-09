فضيحة جنسية تؤدي إلى إقالة مدرب فريق لكرة القدم

أقال نادي ليبرتاد الباراغوياني لكرة القدم، مدربه ليونيل ألفاريز بسبب الاشتباه بدخوله في علاقة عاطفية مع زوجة أحد لاعبي الفريق.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن ألفاريز ارتبط بعلاقة غرامية مع باتي غونزاليز زوجة لاعب خط الوسط إدغار بينيتز.

في حين نفت زوجة اللاعب الإشاعات المتداولة في الإعلام حول ارتباطها بأي علاقة مع مدرب زوجها.

يذكر أن المدرب البالغ من العمر 51 عاما، متزوج رسميا من جوانا غارسيا، البالغة من العمر 31 عاما، منذ 2012، ولديهما طفلة، كما لدى المدرب طفلان آخران من علاقات أخرى.

وتولى ليونيل ألفاريز مهمة تدريب فريق ليبرتاد، في العام 2018، ويحتل الفريق المركز الثامن في جدول ترتيب دوري الباراغواي الممتاز.

المصدر: وكالات