كريليا سوفيتوف يكتسح ينيسي برباعية في الدوري الروسي

دك نادي كريليا سوفيتوف حصون ضيفه ينيسي بأربعة أهداف دون رد، في مباراة جمعتهما اليوم، لحساب الأسبوع الـ19 من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية كريليا، كل من باول أنطون، وماكسيم كانونيكوف، وسيرغي كورنيلينكو، وراميل شيداييف، في الدقائق (37، 60، 62 و81).

ورفع كريليا رصيده بهذا الفوز إلى 21 نقطة، في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد ينيسي عند 11 نقطة في المركز الـ16 الأخير.

المصدر: تاس