مارسيلو يعلق على إمكانية رحيله عن ريال مدريد

دحض البرازيلي مارسيلو، الظهير الأيسر لنادي ريال مدريد، كل الشائعات التي تناقلتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية، حول رغبته في الرحيل عن الفريق الملكي.

ونشر صاحب الـ30 عاما صورة من تدريباته مع ريال مدريد وعلق عليها قائلا: "هنا بيتي"، في إشارة إلى أن نادي ريال مدريد بات بمثابة منزله، بعدما قضى في صفوفه 12 عاما.

وربطت وسائل الإعلام مارسيلو بالانتقال إلى يوفنتوس الإيطالي مقابل 48 مليون يورو، بعقد يمتد لأربع سنوات، وذلك في ظل جلوسه على مقاعد بدلاء الريال في المباريات الأخيرة، بعدما فقد مكانه في التشكيلة الأساسية لصالح المدافع الإسباني الشاب سيرجيو ريغيلون.

المصدر: sports.ru