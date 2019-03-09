دورة إنديان ويلز.. وليامز تنهي مشوار أزارينكا وسقوط مفاجئ للروسية كاساتكينا

أنهت النجمة الأمريكية سيرينا وليامز، مشوار البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا في دورة إنديان ويلز الأمريكية للتنس، بفوزها عليها اليوم في مباراة الدور الثاني بمجموعتين متتاليتين.

واحتاجت سيرينا البالغة من العمر 37 عاما إلى ساعتين وعشر دقائق، للتغلب على منافستها البيلاروسية بواقع (7-5 و6-3).

وحققت سيرينا الفوز الـ18 على أزارينكا (29 عاما) المصنفة 48 عالميا حاليا، مقابل أربع هزائم آخرها في آخر لقاء جمع بينهما وكان على نفس الملعب في أنديان ويلز في نهائي العام 2016.

وفي أبرز المباريات، فازت أيضا الهولندية كيكي برتنز على البولندية ماغدة لينيت (6-4 و6-1)، والأسترالية أشلي بارتي على الألمانية تاتيانا ماريا (6-4 و6-4)، والبلجيكية إيليز مرتنز على الأمريكية أماندا أنيسيموفا (6-4 و6-2).

وكانت الأمريكية سلون ستيفنز المرشحة الرابعة للقب، أبرز ضحايا الدور الثاني بخسارتها أمام السويسرية ستيفاني فوغيلي (3-6 و0-6).

ولم تكن الروسية داريا كاساتكينا المصنفة الرابعة عشرة، أفضل حالا من ستيفنز، وسقطت أمام التشيكية المغمورة ماركيتا فوندروشوفا (2-6 و1-6).

المصدر: وكالات