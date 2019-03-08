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نجم عربي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا

الرياضة

نجم عربي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا
AFP JAVIER SORIANO
نجم عربي في التشكيلة المثالية لدوري أبطال أوروبا
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كشف الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم في فيسبوك، عن التشكيلة المثالية لهذا الأسبوع، وذلك بعد إسدال الستار على نصف مباريات دور الـ16 للمسابقة.

وضمت التشكيلة النجم العربي المغربي حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، الذي تألق بشكل لافت في مباراة ريال مدريد الثلاثاء الماضي، وقاد فريقه للفوز بنتيجة (4-1)، ليحجز بذلك تأشيرة العبور لريع النهائي.

وعرفت التشكيلة سيطرة واضحة لنادي توتنهام هوتسبير، الممثل بـ 4 لاعبين.

وجاءت التشكيلة المثالية كالتالي:

في حراسة المرمى: هوغو لوريس (توتنهام).

في خط الدفاع: خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)، أليكس تيليس (بورتو)، يان فيرتونغن وتوبي ألدرفيريلد وسيرج أورييه (توتنهام).

في خط الوسط: شون وحكيم زياش (أياكس).

في خط الهجوم: دوسان تاديتش (أياكس)، روميلو لوكاكو (مانشستر يونايتد)، موسى ماريغا (بورتو).

المصدر: UEFA

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