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نتائج مباريات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي

الرياضة

نتائج مباريات دور الـ 16 من الدوري الأوروبي
Globallookpress
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أسفرت نتائج مباريات الذهاب دور الـسادس عشر من الدوري الأوروبي لكرة القدم، التي جرت اليوم الخميس عن نتائج متباينة، أبرزها هزيمة أرسنال أمام مضيفه رين الفرنسي بهدف مقابل ثلاثة.

وفيما يلي نتائج جميع مباريات الذهاب لدور الـ 16 من مسابقة "يوروبا ليغ":

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أرسنال يسقط أمام رين الفرنسي في الدوري الأوروبي

رين (فرنسا) – أرسنال (إنجلترا)، (1-3)

إشبيلية (إسبانيا) – سلافيا براغ (التشيك)، (2-2)

زينيت بطرسبورغ (روسيا) – فياريال (إسبانيا)، (1-3)

آينتراخت فرانكفورت (ألمانيا) – إنتر ميلان (إيطاليا)، (0-0)

دينامو زغرب (كرواتيا) - بنفيكا (البرتغال)، (1-0)

نابولي (إيطاليا) – ريد بول سالزبورغ (النمسا)، (3-0)

فالنسيا (إسبانيا) – كراسنودار (روسيا)، (2-1)

تشيلسي (إنجلترا) – دينامو كييف (أوكرانيا)، (3-0).

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المصدر: RT

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