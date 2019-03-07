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خفافيش فالنسيا تنجو من مصيدة كراسنودار الروسي (فيديو)

الرياضة

خفافيش فالنسيا تنجو من مصيدة كراسنودار الروسي (فيديو)
Sputnik
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خرج فريق كراسنودار الروسي بأقل الخسائر من ملعب فالنسيا الإسباني (1-2)، في المباراة التي جرت بينهما اليوم الخميس، وذلك ضمن ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الإسباني رودريغو مورينو هدفين متتاليين لخفافيش فالنسيا، في الدقيقتين (12 و24).

بينما سجل السويدي فيكتور كلايسون هدف الفريق الروسي الوحيد، بحلول الدقيقة 63 من زمن اللقاء.

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وستقام مباراة الإياب بين الفريقين، يوم الخميس المقبل، في مدينة كراسنودار.

المصدر: "matchtv"

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