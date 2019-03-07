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أرسنال يسقط أمام رين الفرنسي في الدوري الأوروبي

الرياضة

أرسنال يسقط أمام رين الفرنسي في الدوري الأوروبي
Globallookpress
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مني فريق أرسنال بهزيمة كبيرة أمام مضيفه رين الفرنسي (1-3)، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

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بدأ الفريق الإنجليزي بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرا، بحلول الدقيقة الثالثة، عبر مهاجمه النيجيري، أليكس إيوبي. لكن رد أصحاب الأرض جاء أقوى، فقد سجلوا ثلاثة أهداف متتالية عبر كل من، بينجامين بوريجايد (د. 42)، والمدافع الإسباني ناتشو مونريال (د. 65 في مرمى فريقه)، والمهاجم السنغالي إسماعيلا سار (د. 88).

وأكمل أرسنال اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 من زمن الشوط الأول، بعد طرد مدافعه اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس.

المصدر: "sportbox.ru"

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