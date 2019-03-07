مورينيو يعلق على ضربة الجزاء لفريقه السابق ضد باريس سان جيرمان

أدلى البرتغالي جوزيه مورينيو برأيه في ضربة الجزاء المحتسبة لفريقه السابق مانشستر يونايتد ضد مضيفه باريس سان جيرمان (1-3)، في إياب دور الـ 16 لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال مورينيو: "أعتقد أن قرار احتساب ضربة الجزاء كان صحيحا. من دون اللجوء إلى الإعادة، كان من الممكن أن يتخذ الحكم قرار آخر، لكن نظام الـ (VAR) كان مساعدا".

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وأضاف المدرب البرتغالي: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) اتخذ هذا العام قرارا هاما باعتماده نظام تقنية الفيديو. وشارك العديد من الأشخاص في هذه العملية، بمن فيهم ألكسندر شيفرين، وروبرتو روزيتي. في السابق، كان الحكام يضطرون للاعتماد على أنفسهم فقط، في الحالات الصعبة، أما الآن فالتكنولوجيا العالية تساعدهم في ذلك".

وأوضح مورينيو: "أعتقد أن الحكام ناقشوا الحالة بدقة، قبل اتخاذ هذا القرار".

يذكر أن حكم الساحة السلوفيني دامير سكومينا احتسب ركلة جزاء لفريق مانشستر يونايتد، في الوقت القاتل في الدقيقة الرابعة المحتسبة بدلا من الضائع، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR)، على ملعب "حديقة الأمراء"، وترجمها المهاجم الإنجليزي ماركوس راشفورد إلى هدف الفوز "الذهبي" للشياطين الحمر.

المصدر: "sportbox.ru"