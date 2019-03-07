الغواصات الصفراء تدك حصون زينيت بطرسبورغ (فيديو)

خسر فريق زينيت بطرسبورغ الروسي على أرضه أمام ضيفه فياريال الإسباني (1-3)،في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن ذهاب دور الـ 16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وتوالى على تسجيل ثلاثية الفريق الإسباني "الغواصات الصفراء" كل من، فيسنتي إيبورا، جيرارد مورينو، ومانويل مورلانيس، في الدقائق (33، 64، 71) على الترتيب.

بينما سجل الإيراني سردار أزمون هدف الفريق الروسي الوحيد، عند الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول للقاء.

وسيتجدد اللقاء بين الفريقين، يوم الخميس المقبل، في مباراة الإياب، على ملعب "لاسيراميكا" في مدينة فياريال.

المصدر: RT