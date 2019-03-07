شاهد.. مهاجم روما يحاول التحايل أمام أنظار حكم الـ”VAR”

رصدت الكاميرات أثناء مباراة بورتو البرتغالي وضيفه روما الإيطالي، التي أقيمت أمس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، لقطة طريفة، كان بطلها البوسني إيدين دجيكو مهاجم الفريق الضيف.

وظهر دجيكو في الدقيقة (58) وهو يحاول التحايل على الحكم الرئيسي للمباراة، بعد احتكاك طفيف مع بيبي مدافع بورتو، معتقدا أنه سيخدع الحكم من خلال مبالغته في السقوط وادعاء ضربه في الرأس، متناسيا وجود 4 حكام آخرين (VAR)، يراقبون كل صغيرة وكبيرة، ويستحيل أن تنطلي عليهم هذه الحيلة، حتى وإن غفل الحكم الرئيسي عن مشاهدة اللقطة.

وأشهر الحكم بطاقة صفراء لكل من بيبي ودجيكو بسبب المناوشات بينهما، بعد احتكاكهما بالرأس.

وانتهت المباراة بفوز بورتو بثلاثة أهداف لهدف واحد، ليحجز الفريق البرتغالي مكانا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

المصدر: sports.ru