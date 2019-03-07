نيمار يخرج عن طوره ويهاجم حكام الـ"VAR" بألفاظ نابية

فتح النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، النار على حكام مباراة فريقه باريس سان جيرمان ضد مانشستر يونايتد، عقب إقصاء فريقه من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ونشر الدولي البرازيلي، الذي غاب عن المباراة بداعي الإصابة، صورة عبر حسابه الرسمي في "إنستغرام"، لزميله برسنيل كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة ديوغو دالوت لاعب خط وسط اليونايتد، وهي اللقطة التي احتسبها الحكم بموجبها ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو الـ"VAR"، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل لفريقه في الوقت القاتل.

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وعلق النجم البرازيلي على الصورة: "من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التلفزيون".

واختتم نيمار تدوينته بألفاظ نابية، مهاجما الحكام بعد الخروج الصادم لفريقه.

وحقق اليونايتد انتفاضة تاريخية بعد أن أسقط سان جيرمان في عقر داره بنتيجة (3ـ1)، في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال، معوضا خسارته ذهابا (0-2)، ليحجز بذلك بطاقة العبور إلى ربع النهائي.

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المصدر: وكالات