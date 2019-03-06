 
مباشر

بيريز يتواصل مع زيدان ويستفسره في أمر مهم

الرياضة

بيريز يتواصل مع زيدان ويستفسره في أمر مهم
AFP PIERRE-PHILIPPE MARCOU
بيريز يتواصل مع زيدان ويستفسره في أمر مهم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljum

كشفت تقارير إعلامية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، تواصل هاتفيا مع المدرب السابق للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان من أجل معرفة إمكانية عودته لقيادة "الميرينغي".

وذكر برنامج "خوجونيس" الشهير، الذي تبثه إذاعة "راديو لا سيستا" الإسبانية، أن أيام المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري باتت معدودة على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، وقد تتم الإطاحة به قبل مباراة الريال ومضيفه بلد الوليد الأحد المقبل، في الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني.

AFP

وأكد البرنامج أن إمكانية إقالة سولاري دفعت بيريز للتواصل هاتفيا مع زيدان، الذي لم يرتبط مع أي فريق منذ استقالته من تدريب "الميرينغي" نهاية الموسم الماضي، وذلك من أجل إقناع الأسطورة الفرنسي بالعودة مرة أخرى لقيادة الريال انطلاقا من شهر يونيو المقبل.

وأوضح البرنامج أنه في حال عودة المدرب الفرنسي، فإن إدارة النادي، ستمنحه كامل الصلاحية لتحديد اللاعبين الذين يجب تسريحهم، وكذلك سيكون له القرار الأخير في اختيار صفقات النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار البرنامج إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له أيضا تدريب الريال، يبقى كذلك ضمن أبرز المرشحين للإشراف على "البلانكوس".

وتجرع الريال هزيمة قاسية أمس أمام ضيفه أياكس أمستردام (1-4)، ليخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي توج بها الفريق في السنوات الثلاث الماضية تحت قيادة زيدان قبل استقالة الأخير بشكل مفاجئ.

المصدر: AS

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شبح "رشوة عائلة القذافي" يطارد حكومة ترودو