بيريز يتواصل مع زيدان ويستفسره في أمر مهم
كشفت تقارير إعلامية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، تواصل هاتفيا مع المدرب السابق للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان من أجل معرفة إمكانية عودته لقيادة "الميرينغي".
وذكر برنامج "خوجونيس" الشهير، الذي تبثه إذاعة "راديو لا سيستا" الإسبانية، أن أيام المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري باتت معدودة على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، وقد تتم الإطاحة به قبل مباراة الريال ومضيفه بلد الوليد الأحد المقبل، في الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني.
وأكد البرنامج أن إمكانية إقالة سولاري دفعت بيريز للتواصل هاتفيا مع زيدان، الذي لم يرتبط مع أي فريق منذ استقالته من تدريب "الميرينغي" نهاية الموسم الماضي، وذلك من أجل إقناع الأسطورة الفرنسي بالعودة مرة أخرى لقيادة الريال انطلاقا من شهر يونيو المقبل.
وأوضح البرنامج أنه في حال عودة المدرب الفرنسي، فإن إدارة النادي، ستمنحه كامل الصلاحية لتحديد اللاعبين الذين يجب تسريحهم، وكذلك سيكون له القرار الأخير في اختيار صفقات النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشار البرنامج إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له أيضا تدريب الريال، يبقى كذلك ضمن أبرز المرشحين للإشراف على "البلانكوس".
⚪️ Real Madrid’s recent Champions League record:— ODDSbible (@ODDSbible) 6 марта 2019 г.
Before Ronaldo:
04/05: R16
05/06: R16
06/07: R16
07/08: R16
08/09: R16
With Ronaldo:
09/10: R16
10/11: SF
11/12: SF
12/13: SF
13/14: W
14/15: SF
15/16: W
16/17: W
17/18: W
After Ronaldo:
18/19: R16 pic.twitter.com/VhoeMgyjCu
وتجرع الريال هزيمة قاسية أمس أمام ضيفه أياكس أمستردام (1-4)، ليخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي توج بها الفريق في السنوات الثلاث الماضية تحت قيادة زيدان قبل استقالة الأخير بشكل مفاجئ.
المصدر: AS