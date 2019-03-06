بيريز يتواصل مع زيدان ويستفسره في أمر مهم

كشفت تقارير إعلامية أن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، تواصل هاتفيا مع المدرب السابق للنادي الملكي، الفرنسي زين الدين زيدان من أجل معرفة إمكانية عودته لقيادة "الميرينغي".

وذكر برنامج "خوجونيس" الشهير، الذي تبثه إذاعة "راديو لا سيستا" الإسبانية، أن أيام المدرب الأرجنتيني سانتياغو سولاري باتت معدودة على رأس الإدارة الفنية لريال مدريد، وقد تتم الإطاحة به قبل مباراة الريال ومضيفه بلد الوليد الأحد المقبل، في الأسبوع الـ27 من الدوري الإسباني.

AFP

وأكد البرنامج أن إمكانية إقالة سولاري دفعت بيريز للتواصل هاتفيا مع زيدان، الذي لم يرتبط مع أي فريق منذ استقالته من تدريب "الميرينغي" نهاية الموسم الماضي، وذلك من أجل إقناع الأسطورة الفرنسي بالعودة مرة أخرى لقيادة الريال انطلاقا من شهر يونيو المقبل.

وأوضح البرنامج أنه في حال عودة المدرب الفرنسي، فإن إدارة النادي، ستمنحه كامل الصلاحية لتحديد اللاعبين الذين يجب تسريحهم، وكذلك سيكون له القرار الأخير في اختيار صفقات النادي خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشار البرنامج إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي سبق له أيضا تدريب الريال، يبقى كذلك ضمن أبرز المرشحين للإشراف على "البلانكوس".

⚪️ Real Madrid’s recent Champions League record:



Before Ronaldo:

04/05: R16

05/06: R16

06/07: R16

07/08: R16

08/09: R16



With Ronaldo:

09/10: R16

10/11: SF

11/12: SF

12/13: SF

13/14: W

14/15: SF

15/16: W

16/17: W

17/18: W



After Ronaldo:

18/19: R16 pic.twitter.com/VhoeMgyjCu — ODDSbible (@ODDSbible) 6 марта 2019 г.

وتجرع الريال هزيمة قاسية أمس أمام ضيفه أياكس أمستردام (1-4)، ليخرج من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة التي توج بها الفريق في السنوات الثلاث الماضية تحت قيادة زيدان قبل استقالة الأخير بشكل مفاجئ.

المصدر: AS