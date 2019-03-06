بالفيديو.. برنامج إيطالي يشبه إيكاردي بالكلب ويسخر من زوجته

سخر أحد البرامج الكوميدية الإيطالية من واندا نارا وكيلة أعمال وزوجة ماورو إيكاردي وكيفية السيطرة والهيمنة على أمور زوجها مهاجم إنتر ميلان.

وظهرت في برنامج "Cartellino Giallo" ممثلة جسدت شخصية واندا الشقراء وخلفها ممثل يرتدي قميص إنتر ميلان رقم تسعة وهو مربوط بحبل يلعب دور الكلب.

وبدا من خلال المشهد التمثيلي كيف أن نارا تسيطر بشكل تام على إيكاردي، مستغلة وسائل التواصل الاجتماعي لتحقيق مزيد من الشهرة

وظهر حولها عدد من المشاركين في البرنامج، يرتدي كل منهم قميص فريق من أندية الدوري الإيطالي.

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ويغيب إيكاردي البالغ عمره 26 عاما عن المشاركة مع الإنتر، منذ 13 فبراير الماضي، بعد قرار سحب شارة القيادة منه، أتبعه اللاعب برفض خوض مواجهة رابيد فيينا في الدوري الأوروبي، ثم أصيب في ركبته وابتعد عن بقية المباريات، ليصبح مستقبل إيكاردي خارج إنتر ميلان بنسبة كبيرة.

ولم يحضر إيكاردي اجتماعا كان مقررا يوم الثلاثاء، للتفاوض بشأن عقده الجديد، لتفتح وكيلة أعماله وزوجته نارا الباب أمام انتقاله لوجهة جديدة قد تكون ريال مدريد الإسباني.

المصدر: يوتيوب