زوجة مارسيلو تلمح لرحيله عن مدريد بعد السقوط في "البرنابيو" (صورة)

ألمحت كلاريس ألفيس زوجة البرازيلي مارسيلو لاعب ريال مدريد إلى احتمالية رحيل المدافع في الصيف المقبل برسالة مبهمة نشرتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشاركت كلاريس أمس الأربعاء صورة عبر حسابها على "إنستغرام" لمقولة تحفيزية جاء فيها: "اعرف قيمتك، حينما يعاملك أحد كأنك أحد الخيارات المتاحة، ساعده على تضييق خياراته بخروجك من المعادلة، في بعض الأحيان عليك أن تحاول ألا تهتم بغض النظر عن مقدار ما تفعله، لأنك أحيانا قد لا تعني شيئا لمن يعني لك الكثير".

وتابعت: "الأمر لا يتعلق بالكبرياء ولكن باحترام الذات، لا تتوقع حدوث تغييرات إيجابية في حياتك إذا كنت تحيط نفسك بأشخاص سلبيين، لا تعطي حياتك كاملة لمن يستحق جزءا بسيطا منها، اعرف قيمتك وما لديك لتقدمه، ولا تكن مع أحد لا يستحقك".

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وجاء رد الظهير البرازيلي على منشور زوجته، قائلا: "أحبك".

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن هذه العبارات قد تكون تلميحا إلى إمكانية مغادرة مارسيلو لريال مدريد.

وأكدت تقارير صحفية سعي يوفنتوس الإيطالي للم شمل المدافع البرازيلي مع صديقه البرتغالي كريستيانو رونالدو، في ظل العلاقة القوية التي تربط الثنائي.

ولم يشارك مارسيلو بانتظام مع ريال مدريد في الموسم الجاري تحت قيادة الأرجنتيني سانتياغو سولاري، وغاب عن مباراتي الكلاسيكو ولقاء أياكس في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.