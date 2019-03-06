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ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بعد ساعات من وداع دوري الأبطال

الرياضة

ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بعد ساعات من وداع دوري الأبطال
Reuters SERGIO PEREZ
ريال مدريد يتلقى صدمة جديدة بعد ساعات من وداع دوري الأبطال
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كشف نادي ريال مدريد الإسباني طبيعة إصابة جناحه البرازيلي فينيسيوس جونيور في مباراة أياكس أمستردام الهولندي أمس، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال النادي الملكي في بيان نشره عبر حسابه في تويتر، إن النجم البرازيلي يعاني من تمزق في بعض أربطة ساقه الأيمن، ويتوقع غيابه عن الملاعب لمدة شهرين، ما يعني انتهاء موسمه.

وأصيب فينيسيوس في الدقيقة (34) من الشوط الأول من مباراة فريقه ضد أياكس، وخرج من الملعب وهو يذرف الدموع، ليترك مكانه لزميله ماركو أسينسيو.

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وبإصابة فينيسيوس تزداد أوجاع الريال، الذي خسر مباراة أياكس بأربعة أهداف لواحد، ليودع مسابقة "التشامبيونز ليغ" مبكرا، ويفقد بذلك اللقب الذي حققه في السنوات الثلاث الأخيرة.

المصدر: وكالات

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