ابن عرفة ومهمة الثأر من إيمري في "يوروبا ليغ"

يحل أرسنال غدا الخميس ضيفا على رين ضمن مواجهة ذهاب الدور ثمن النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" لكرة القدم.

ويترقب حاتم بن عرفة لاعب رين الفرنسي الثأر من مدربه السابق في باريس سان جيرمان الإسباني أوناي إيمري مدرب أرسنال الإنجليزي الحالي بعدما توترت العلاقة بينهما.

وساعد ابن عرفة ذو الأصول التونسية والبالغ من العمر 31 عاما، فريقه الجديد للوصول إلى هذا الدور للمرة الأولى في مسيرته، بعدما أمضى عامين صعبين تحت إشراف إيمري في سان جيرمان، حيث لم يطأ المستطيل الأخضر خلال عام وأجبر على التدرب مع الفريق الرديف.

وكان ابن عرفة انتقل إلى النادي الباريسي عام 2016 من مواطنه نيس، مع تزامن وصول المدرب الإسباني، ليرحل في العام ذاته الذي غادر فيه إيمري النادي 2018، في ظل علاقة متوترة بين الطرفين.

وحقق ابن عرفة مفاجأة من العيار الثقيل في إياب دور الـ 32 للمسابقة الأوروبية بتغلبه على مضيفه بيتيس إشبيلية الإسباني 3-1 بعد التعادل 3-3 ذهابا.

ويعاني فريق "المدفعجية" في موسمه الأول مع إيمري الذي حل خلفا للفرنسي أرسين فينغر، في الدوري الإنجليزي حيث يحتل المركز الخامس ولم يفز خارج ملعبه سوى مرة واحدة منذ نوفمبر الماضي، كما سقط أمام مضيفه باتي بوريسوف البيلاروسي 0-1 في ذهاب دور الـ 32، قبل أن يحسم بطاقة التأهل على أرضه 3-0.

We’ve got a busy day ahead...



🏋️‍♂️ Training at Colney

✈️ Travel to @staderennais

🎙 #UEL press conference



Bring it on 👊 pic.twitter.com/t44vzTBXUt — Arsenal FC (@Arsenal) ٦ مارس ٢٠١٩

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ويغيب عن صفوف النادي اللندني، وصيف بطل 2000، هدافه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بسبب الإيقاف، فيما سيرحب فريق رين بحارس مرماه السابق بيتر تشيك الذي أمضى عامين في صفوفه قبل انتقاله إلى تشلسي الإنجليزي عام 2004.

المصدر: أ ف ب