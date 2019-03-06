يوفنتوس يحدد سعر نجمه تمهيدا لبيعه لمانشستر يونايتد

أفادت صحيفة "The Sun" البريطانية بأن النجم الأرجنتيني باولو ديبالا صانع ألعاب نادي يوفنتوس، قد ينتقل إلى مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت الصحيفة أن ديبالا، أثار إعجاب كشافي اليونايتد خلال المواسم الماضية، وقد قدم ممثلو فريق "الشياطين الحمر" بالفعل طلبا للحصول على خدمات صاحب الـ25 عاما.

وأشار المصدر إلى أن إدارة "السيدة العجوز" لا تخطط لبيع ديبالا، لكنها مستعدة للتخلي عنه مقابل 140 مليون يورو.

وخاض النجم الأرجنتيني 29 مباراة هذا الموسم في مسابقتي دوري أبطال أوروبا والدوري الإيطالي، وسجل 9 أهداف.

المصدر: matchtv.ru