سولشاير يلمح لتوقيع عقده الدائم مع الشياطين الحمر

قال أولي غونار سولشاير المدرب المؤقت "لمانشستر يونايتد"، إن تعاقده مع فريق "مولده" النرويجي ربما انتهى ليفتح الباب أمام تعيينه بشكل ثابت مع الشياطين الحمر في نهاية الموسم الجاري.

وتمت إعارة مهاجم "مانشستر يونايتد" السابق من النادي النرويجي إلى نظيره الإنجليزي بعد إقالة جوزيه مورينيو في ديسمبر ليقود الفريق إلى 13 انتصارا في 16 مباراة في جميع المسابقات.

وصرح سولشاير لوسائل إعلام نرويجية قائلا: "لا أعلم كيف تسير الأمور، أعتقد أن العقد مع "مولده" قد انتهى والآن أنا مرتبط بعقد مع "مانشستر يونايتد" فقط، ربما نكون في حاجة إلى تعاقد جديد حتى أعود إلى "مولده".

وذكرت تقارير بريطانية يوم الثلاثاء أن "مولده" حذف بيانا على موقعه يعلن فيه توقيع سولشاير على عقد لمدة ثلاث سنوات قبل الانتقال إلى "يونايتد".

وأنعش سولشاير آمال "يونايتد" في التواجد ضمن المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي، لكن قبل ذلك سيواجه مهمة صعبة في إياب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان غدا الأربعاء بعد الخسارة 2-0 في"أولد ترافورد".

Manchester United news: Ole Gunnar Solskjaer says Molde contract may have expired as club deletes renewal post https://t.co/5T4CNhYnqG — Football Corner (@footcor) ٦ مارس ٢٠١٩

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وسيغيب عن صفوف "مانشستر يونايتد" 10 من نجومه بعد إصابة 9 لاعبين، إلى جانب غياب بول بوغبا بسبب الإيقاف، إثر حصوله على بطاقة حمراء في لقاء الذهاب.

وانضم أليكسيس سانشيز مؤخرا لقائمة المصابين برفقة كل من ماتيتش، ولينغارد، وماتا، وهيريرا، ودارميان، وجونز، وفالنسيا ومارسيال.

المصدر: رويترز