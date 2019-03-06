دوري أبطال أوروبا.. سان جيرمان لإتمام المهمة ضد اليونايتد

يسعى باريس سان جيرمان لإتمام المهمة ضد مانشستر يونايتد عندما يستضيفه اليوم، بعدما تغلب عليه ذهابا (2-0)، في ثمن نهائي دوري الأبطال، وسط تحذيرات من مغبة اعتبار أن الأمور قد حسمت.

ويأتي هذا التخوف بعدما كان فريق العاصمة الفرنسية ضحية "ريمونتادا" تاريخية ضد برشلونة الإسباني، عندما مني الفريق الكتالوني بخسارة قاسية في باريس (0-4)، قبل أن يقلب الطاولة ويحسم نتيجة الإياب بفوز تاريخي (6-1) في الدور ثمن النهائي لموسم 2016-2017.

وعندما سئل الألماني توماس توخيل مدرب سان جيرمان عما إذا كان التخوف من "ريمونتادا" جديدة قائما، أجاب "كل الأمور جيدة، نتمتع بالثقة. حسمنا مباراة الذهاب وبالتالي نحن الآن في منتصف الطريق".

🎙️ @TTuchelofficial : "Il faudra conserver cette mentalité et cette identité de jeu. Nous devons toujours avoir cette envie de s'améliorer."#PSGlivepic.twitter.com/FNLnjTiucf — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 5 марта 2019 г.

وأوضح المدرب الذي يقود الفريق الفرنسي في موسمه الأول "من الضروري تماما إيجاد التوازن في مباراة اليوم، فلا يمكن اللعب مع الخوف ولا يمكن أيضا اللعب بثقة زائدة. بعض اللاعبين خاضوا مباراة برشلونة وعاشوا هذه التجربة".

وأضاف "التحدي هو أن نبقى هادئين ونتحلى بالتركيز على هدفنا (...) لا نستطيع التحكم بالنتيجة لكننا نستطيع التحكم في العرض الذي نقدمه".

ويبحث الفريقان عن بلوغ ربع النهائي بعد غياب أعوام، إذ بلغه فريق "الشياطين الحمر" للمرة الأخيرة عام 2014، بينما يأمل سان جيرمان في بلوغه للمرة الأولى منذ 2016 بعدما أقصي من ثمن النهائي في الموسمين الماضيين.

المصدر: أ ف ب