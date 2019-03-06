سخرية عارمة من ريال مدريد بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعبارات وصور ساخرة من ريال مدريد، بعد خروجه من مسابقة دوري أبطال أوروبا، إثر خسارته أمس أمام أياكس أمستردام في ثمن نهائي المسابقة بنتيجة (1-4).

وجاءت أغلب التغريدات والتعليقات طريفة، لكنها حملت في طياتها رسالات ضمنية لجماهير الريال حول محاباة الحكام لفريقهم، وكتب أحد المغردين: "قبل الـ"VAR" توج الريال بثلاثة ألقاب.. بعد الـ"VAR" طرد الفريق من 3 بطولات في أسبوع"، في إشارة لاستفادة ريال مدريد بشكل من الأشكال من الأخطاء التحكيمية، خلال تتويجه بثلاثة ألقاب في مسابقة دوري أبطال أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك قبل استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد الـ"VAR"، ولكن بعد اعتماد هذه التقنية هذا الموسم في إسبانيا وفي دوري الأبطال، فرط الفريق الملكي في 3 ألقاب خلال أسبوع واحد تقريبا، حيث ودع مسابقة كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي إثر خسارته الأربعاء الماضي أمام غريمه برشلونة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب (1-4)، كما تضاءلت آماله في المنافسة على لقب الدوري الإسباني، عقب خسارته السبت الماضي أمام برشلونة أيضا (0-1)، في إطار الأسبوع الـ26 من "الليغا"، قبل أن يخرج أمس من ثمن نهائي "التشامبيونز ليغ"، بعد السقوط المدوي في عقر داره أمام أياكس أمستردام (1-4).

أما بقية التعليقات فقد جاءت كالتالي:

- أول فريق يخرج خاوي الوفاض في نصف الموسم وليس في آخره بعد تطبيق تقنية الـــ"VAR" في جميع المسابقات المحلية والقارية.. انتهى عهد الأبيض والأسود يا سادة.

- في أول موسم تطبق فيه تقنية الـــ"VAR" في دوري الأبطال، الريال يغادر من ثمن النهائي.. ما هو تفسيركم؟

- دقيقه من وقتك واضحك على كورتوا.. كورتوا يبتكر طريقه جديده للتصدي للكرات وهي الانبطاح أو السباحة.

- في الليلة الظلماء يفتقد البدر

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المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي