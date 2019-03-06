جماهير "سانتاياغو برنابيو" تطالب "برأس" بيريز

صبت جماهير ريال مدريد الإسباني جام غضبها على رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز، معتبرة أنه السبب الرئيسي بانهيار الفريق وإفساده للمرة الثانية خلال ولايته.

ففي عام 2003 كان ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني، وبطل دوري أبطال أوروبا في الموسم السابق، لكن بيريز تدخل بأمور الفريق، وقرر فجأة إبعاد أهم لاعب وسط دفاع في ذلك الوقت كلود ماكيليلي.

وسخر بيريز من ماكيليلي وقتها قائلا: "إنه لا يجيد التمرير لأكثر من 3 أمتار، وسينساه ريال مدريد".

وسمح بيريز برحيل ماكيليلي ودخل ريال مدريد في نفق مظلم بعد أن كان بطلا لليغا وأوروبا، وظل ريال مدريد يبحث عن بديل حقيقي لماكيليلي حتى بعد سنوات من رحيله.

Real Madrid news: Fans call for the resignation of Florentino Perez https://t.co/6pMNR7gpMdpic.twitter.com/eLQVB1G5Pu — Sportskeeda (@Sportskeeda) ٦ مارس ٢٠١٩

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وارتكب بيريز نفس الخطأ للمرة الثانية، بعد أن توج ريال مدريد بالأبطال للمرة الثالثة على التوالي الموسم الماضي، فسمح برحيل المدرب زين الدين زيدان والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمصلحة يوفنتوس الإيطالي، دون تدعيم صفوف الفريق بلاعبين سوبر في الصيف الماضي.

وتجرع الفريق الأبيض الخسارة من الكأس نفسه بسبب بيريز في بدايات الألفية، بنهاية "مهينة" للموسم وفي معقله على أرض "سانتياغو برنابيو".

فتلقى خسارة في إياب مسابقة كأس الملك بثلاثية نظيفة أمام غريمه برشلونة، ليعود ويخسر الكلاسيكو أمام الفريق الكتالوني بهدف نظيف في الليغا ويوسع الفارق بينهما لـ12 لمصلحة المتصدر البرسا.

المصدر: RT+ وكالات