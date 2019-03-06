راموس خلال مباراة سقوط بطل أوروبا كان مشغولا بتصوير فيلم

تابع النجم الإسباني سيرخيو راموس قائد ريال مدريد مباراة فريقه أمام أياكس أمستردام من المدرجات والتي ودع فيها الميرنغي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد الخسارة على أرضه 4-1.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن الشركة المنتجة لفيلم راموس الوثائقي قررت تصوير ردود فعل قائد ريال مدريد في المدرجات لتكون ضمن مشاهد الفيلم.

ولم يشارك راموس، في مباراة الإياب بسبب عقوبة الإيقاف بعد حصوله على الإنذار الثالث في مباراة الذهاب.

وطالت راموس بعض صافرات الاستهجان من قبل الجماهير الريالية، حيث اعتبر أنصار النادي الملكي أن راموس تعمد الحصول على بطاقة صفراء خلال مباراة الذهاب، بعد أن ظن أن مباراة الإياب ستكون سهلة، على اعتبار أن الريال كان متفوقا بهدفين مقابل واحد.

Reuters

إقرأ المزيد

وودع ريال مدريد التشامبيونزليغ رغم الفوز ذهابا بنتيجة 2-1، على ملعب "يوهان كرويف أرينا"، لكن فارق الأهداف في النتيجة الإجمالية صب لمصلحة الفريق الهولندي بنتيجة 5-3.

المصدر: ماركا الإسبانية