شاهد.. علم دولة عربية يرفرف في "البيرنابيو" أثناء "إذلال" ريال مدريد

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورة لأحد المشجعين وهو يرفع العلم المغربي في ملعب "سانتياغو بيرنابيو"، خلال مباراة الريال وضيفه أياكس في دوري أبطال أوروبا.

رفع العلم المغربي في مدرجات ملعب "البيرنابيو" تم تفسيره، على أن المشجع من محبي النجمين المغربيين، حكيم زياش صانع ألعاب أياكس أمستردام، ونصير مزراوي، الظهير الأيمن للفريق الهولندي، اللذان شاركا في المباراة وقدما أداء جيدا.

وانتهت المواجهة بفوز كاسح لأياكس بأربعة أهداف لواحد، لينهي بذلك مشوار الريال في مسابقة دوري الأبطال في ثمن النهائي، ويجرده من لقب البطولة الذي حققه في السنوات الثلاث الأخيرة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي