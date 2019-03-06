دي جونغ يجيب على تهنئة لاعبي برشلونة بعد إقصاء ريال مدريد

أعرب فرينكي دي جونغ متوسط ميدان الهولندي أياكس عن سعادته بفوز فريقه الذي قاده لإقصاء ريال مدريد بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "دي تيليغراف" الهولندية، أجاب دي جونغ على سؤال حول ما إذا تلقى تهنئة لاعبي برشلونة الإسباني عقب المباراة: "لم أنظر لهاتفي بعد".

🎙 [ChiringuitoTV] | De Jong: “I think that Barcelona are really that we defeated Real Madrid.” pic.twitter.com/JF1vqjnWnY — BarçaTimes (@BarcaTimes) ٦ مارس ٢٠١٩

وتربط اللاعب البالغ 21 عاما علاقة جيدة مع زملائه المستقبليين، كونه سينتقل لبرشلونة اعتبارا من الصيف المقبل.

وانضم الهولندي لصفوف برشلونة بعد توقيع عقد الانتقال مقابل 75 مليون يورو في موسم الميركاتو الشتوي الماضي.

وفاز ريال مدريد ذهابا بنتيجة 2-1، ليقلب الفريق الهولندي الطاولة في الإياب بالفوز بنتيجة 4-1 في دور الستة عشر من التشامبيونزليغ.

المصدر: وكالات