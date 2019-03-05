الأرجنتين تضع شروطا "غريبة" لمشاركة ميسي ضد المغرب

وضع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، مجموعة من الشروط "الغريبة" أمام المغرب، لمشاركة قائد التانغو ليونيل ميسي، في المباراة الودية المرتقبة بينهما، يوم 26 مارس الجاري، في طنجة.

وطالب الاتحاد الأرجنتيني، وفقا لوكالة "Le360"، لاعبي منتخب المغرب بتجنب الاحتكاك الخشن بميسي، وعدم طلب صور شخصية معه، أو المطالبة بتبادل القمصان.

وشملت الطلبات الأرجنتينية أيضا حرص المنظمين على إبعاد الجماهير عن نجم منتخب التانغو، ومنع طلبات الحصول على "سيلفي" معه طوال فترة وجوده في المغرب.

ومن بين الشروط أيضا عدم إجراء أي حوار صحفي أو تلفزيوني مع البرغوث الأرجنتيني في المغرب.

وفي المقابل، يشترط الجانب المغربي مشاركة ميسي في المباراة لمدة 60 دقيقة على الأقل.

وستكلف مشاركة ميسي، إضافة إلى كل الشروط المذكروة، خزينة المغرب نحو نصف مليون دولار أيضا.

يذكر أن ميسي لم يشارك مع منتخب التانغو منذ إقصائه من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس العالم 2018 في روسيا، على يد فرنسا.

المصدر: وكالات