للمرة الأولى.. ماني يخرج عن صمته ويوضح علاقته بصلاح

تحدث الدولي السنغالي ساديو ماني لاعب نادي ليفربول، خلال مقابلة حصرية مع موقع "وورلد سوكر"، عن علاقته بزميله في "الريدز"، النجم المصري محمد صلاح.

ورد ماني على سؤال حول علاقته بصلاح، وتنافسهما على نيل الجوائز الفردية قائلا: "تريدني أن أقول إن هناك منافسة؟ أهذا ما تريده؟.. يبدو أن وسائل الإعلام تتوقع أن تكون هناك منافسة بينا، ولكن يمكنني أن أقول لك بصدق لا توجد منافسة. أعتقد أنك تستطيع أن ترى ذلك من خلال علاقتنا داخل الملعب وخارجه.. الجميع يحاول أن يفعل كل ما بوسعه من أجل نجاح ليفربول - الأمر لا يتعلق بنا فقط".

وأكمل ماني: "نحن نمثل النادي ومدينة ليفربول، ولذك نبذل قصارى جهدنا وهو ما يعد ممتعا بالنسبة لنا، صلاح يحب ليفربول مثلي تماما".

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وأشار ماني إلى أن الأولوية بالنسبة له، وكذلك لصلاح، هي الفوز بالبطولات مع ليفربول في الفترة المقبلة، وأضاف: "أدرك أن هناك لاعبين آخرين يسعون للمنافسة بقوة على الجوائز الفردية، لكننا لا نفكر بهذه الأشياء، إذا فعلنا ذلك، فنحن نضحك حيال ذلك، وإذا توج أحدنا فإننا جميعا نسعد بذلك.. تواجدنا في القائمة المختصرة للفوز بجوائز فردية، شيء جيد لفريقنا ولبلداننا، لأن هذا يعني أننا نقوم بأشياء متميزة".

المصدر: وورلد سوكر