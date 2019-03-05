هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك عن جسدك

تلقى العملاق الإيراني سجاد غريبي المعروف باسم هالك، تحديا من قبل البرازيلي روماريو دوس سانتوس ألفيس، المعروف باللقب ذاته، لخوض نزال بقواعد الفنون القتالية المختلطة (MMA).

ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية عن الهالك البرازيلي قوله: "سأرتفع إلى وزن 120 كغم، وأنت بدورك خفف وزنك إلى هذا الحد، وحينها سأفضل رأسك عن جسدك".

ويبلغ وزن الهالك الإيراني العملاق (27 عاما) حاليا 180 كغم، وطوله 1.88 مترا، ويشتهر بقوامه الضخم وعضلاته القوية، التي يستعرضها باستمرار من خلال نشر صور له عبر حسابه "الإنستغرام"، حيث يتابعها نحو 430 ألف شخص.

المصدر: "thesun"