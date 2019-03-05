هالك البرازيلي متحديا هالك الإيراني: سأفصل رأسك عن جسدك
تلقى العملاق الإيراني سجاد غريبي المعروف باسم هالك، تحديا من قبل البرازيلي روماريو دوس سانتوس ألفيس، المعروف باللقب ذاته، لخوض نزال بقواعد الفنون القتالية المختلطة (MMA).
ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية عن الهالك البرازيلي قوله: "سأرتفع إلى وزن 120 كغم، وأنت بدورك خفف وزنك إلى هذا الحد، وحينها سأفضل رأسك عن جسدك".
ويبلغ وزن الهالك الإيراني العملاق (27 عاما) حاليا 180 كغم، وطوله 1.88 مترا، ويشتهر بقوامه الضخم وعضلاته القوية، التي يستعرضها باستمرار من خلال نشر صور له عبر حسابه "الإنستغرام"، حيث يتابعها نحو 430 ألف شخص.
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سوالات زیادی در مورد رفتن به wwe میشه صد بار گفتم در وقت اضافه هستیم شاید بعضی ها بخاطر پول ضعیف ظاهر بشن اما من نمیتونم چون برای کشور وملتم کار میکنم هالک زنده روی کره زمین لقب من هست و اینو قول شرف میدم که معنی هالک زنده و مانستر یا هیولای واقعی به دنیا نشون میدم کمپانیwwe راهی که انتخابش کردم بدون هیچ برگشتی در وزن 180 kg هستم Iranian hulk
المصدر: "thesun"