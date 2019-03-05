لوف يفجر مفاجأة مدوية وينهي رحلة نجوم مونديال 2014 مع "المانشافت"

فجر يواكيم لوف مدرب منتخب ألمانيا مفاجأة مدوية بإعلانه أن ثلاثي البايرن، ماتس هوملس، وجيروم بواتينغ، وتوماس مولر، المتوجين معه بلقب مونديال 2014، لا يشكلون جزءا من خططه المستقبلية.

وقال لوف: "2019 بالنسبة للمنتخب الألماني هو عام انطلاقة جديدة"

وأشار إلى أنه زار مدينة ميونخ لإبلاغ اللاعبين بقراره، قبل إعلان التشكيلة المدعوة لخوض مباراة ودية ضد صربيا في فولفسبورغ وأخرى ضد هولندا ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في أواخر هذا الشهر.

وأضاف لوف "كان يتعين علي أن أنقل آرائي ومشاريعي إلى اللاعبين وإلى مسؤولي بايرن ميونخ.. أريد توجيه الشكر إلى ماتس، وجيروم، وتوماس للسنوات الرائعة المليئة بالنجاحات التي أمضيناها سويا".

ويتمتع الثلاثي بخبرة دولية كبيرة، فقد خاض مولر (29 عاما) 100 مباراة دولية، في حين شارك بواتينغ وهوملس في 76 و70 مباراة تواليا بألوان "المانشافت".

وكان الثلاثة من الأساسيين في صفوف المنتخب الألماني الذي توج بلقب مونديال البرازيل 2014 على حساب المنتخب الأرجنتيني.

كما كان الثلاثي ضمن تشكيلة المنتخب الألماني التي خاضت مونديال روسيا 2018، والذي حقق فيه المانشافت أسوأ نتيجة له منذ عقود في نهائيات كأس العالم، بخروجه من الدور الأول.

وأثار أداء المنتخب الألماني في المونديال انتقادات واسعة لاسيما بحق بعض اللاعبين. وبعدما اختار لوف المرتبط بعقد مع المانشافت حتى 2022 البقاء في منصبه بعد النهائيات، تعهد بإعادة بناء المنتخب من جديد.

وأبعد لوف في سبتمبر الماضي لاعب وسط يوفنتوس سامي خضيرة، في حين اختار صانع ألعاب أرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل الاعتزال دوليا.

ولم يبق بالتالي من أبطال مونديال 2014 سوى قائد المنتخب الحالي وحارس بايرن ميونخ مانويل نوير، ولاعب وسط ريال مدريد توني كروس.

المصدر: وكالات