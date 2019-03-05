روسيا قد تستضيف كأس السوبر لأمريكا الجنوبية 2020

تتناقش وزارة الرياضة الروسية مع الاتحاد الكونفدرالي لكرة القدم في أمريكا الجنوبية (كونميبول)، لاستضافة كأس السوبر لأمريكا الجنوبية 2020.

ويخطط الاتحاد الكونفدرالي في أمريكا الجنوبية، لإقامة مسابقاته الكروية بطرق جديدة، اعتبارا من العام 2020.

وينوي الاتحاد القاري إقامة دورة رباعية بين طرفي النهائي في مسابقتي كأس الليبرتادوريس وكأس سودامريكانا، بدلا من المنافسة بين بطلي المسابقتين فقط، وبالتالي من الممكن إقامة مباريات كأس السوبر لأمريكا الجنوبية 2020، على بعض الملاعب التي استضافت نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

واقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد مونديال 2018، إقامة نهائي كأس الليبرتادوريس في روسيا.

يذكر أن مباراة الإياب لنهائي النسخة الماضية لكأس الليبرتادوريس، أقيمت في التاسع من ديسمبر الماضي، على ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية مدريد، وانتهت بتتويج فريق ريفر بليت على حساب بوكا جونيورز، بفوزه عليه (3-1) في الديربي الأرجنتيني، بعد أن انتهت مباراة الذهاب على ملعب "بوكا" بالتعادل بهدفين لكل منهما.

وقرر الاتحاد القاري نقل مباراة الإياب إلى خارج الأرجنتين، بعد أن كان من المفترض إقامتها، في 24 نوفمبر الماضي على ملعب "مونيومنتال" التابع لفريق ريفر بليت، لكنها تأجلت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

المصدر: "sports.ru"