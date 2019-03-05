ويل سميث يجسد شخصية والد نجمتي التنس ويليامز

يجسد الممثل الأمريكي ويل سميث، شخصية والد نجمتي التنس سيرينا وفينوس ويليامز، في فيلم سينمائي جديد باسم "الملك ريتشارد".

وعبر "سميث" عن حماسه لتجسيد الأب الأمريكي ريتشارد ويليامز، الذي نجح في تربية اثنتين من أعظم لاعبات التنس في تاريخ الولايات المتحدة.

وشجع ريتشارد ويليامز ابنتيه منذ الصغر على احتراف التنس، إيمانا منه بأنهما ستكونان الأفضل في العالم، رغم عدم معرفته بتفاصيل هذه الرياضة، لكنه قام بتدريب ابنتيه بتقنيات غير تقليدية وتدريبات تميل أكثر لكرة القدم الأمريكية وكرة السلة، لتعزيز قدراتهما البدنية.

Will Smith will play Venus and Serena Williams' dad in "King Richard" https://t.co/UjFmoOS0Oxpic.twitter.com/JMoZ4klQeY — Variety (@Variety) ٤ مارس ٢٠١٩

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وستكون بذلك هذه هي التجربة الثانية لويل سميث في أفلام الرياضة، بعد تقديمه لفيلم "كونكشن" الذي جسد فيه شخصية طبيب نيجيري اكتشف مرضا خطيرا يسببه لعب رياضة كرة القدم الأمريكية.

المصدر: variety.com