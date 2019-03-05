 
مباشر

ويل سميث يجسد شخصية والد نجمتي التنس ويليامز

الرياضة

ويل سميث يجسد شخصية والد نجمتي التنس ويليامز
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ljmz

يجسد الممثل الأمريكي ويل سميث، شخصية والد نجمتي التنس سيرينا وفينوس ويليامز، في فيلم سينمائي جديد باسم "الملك ريتشارد".

وعبر "سميث" عن حماسه لتجسيد الأب الأمريكي ريتشارد ويليامز، الذي نجح في تربية اثنتين من أعظم لاعبات التنس في تاريخ الولايات المتحدة.

وشجع ريتشارد ويليامز ابنتيه منذ الصغر على احتراف التنس، إيمانا منه بأنهما ستكونان الأفضل في العالم، رغم عدم معرفته بتفاصيل هذه الرياضة، لكنه قام بتدريب ابنتيه بتقنيات غير تقليدية وتدريبات تميل أكثر لكرة القدم الأمريكية وكرة السلة، لتعزيز قدراتهما البدنية.

إقرأ المزيد
"أعظم صورة سيلفي على مر العصور" بين فيدرر وسيرينا

وستكون بذلك هذه هي التجربة الثانية لويل سميث في أفلام الرياضة، بعد تقديمه لفيلم "كونكشن" الذي جسد فيه شخصية طبيب نيجيري اكتشف مرضا خطيرا يسببه لعب رياضة كرة القدم الأمريكية.

المصدر: variety.com

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

هذه هي حقيقة تكريم ماكرون لطبيب سوري.. تعرف على قصته الكاملة منه شخصيا