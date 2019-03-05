تقارير.. غوارديولا قد يترك السيتي لتدريب فريق عريق

أفادت تقارير إعلامية إيطالية بأن المدرب الإسباني الشهير بيب غوارديولا قد يترك فريقه الحالي مانشستر سيتي من أجل الإشراف على نادي يوفنتوس.

وذكر موقع "Sportmediaset" أن شقيق ووكيل أعمال غوارديولا، شوهد في تورينو، وعقد اجتماعا مع إدارة اليوفي، ولم يكشف المصدر عن فحوى هذا الاجتماع أو أي تفاصيل أخرى.

Waking up on Sunday with that 😁 feeling! pic.twitter.com/cd8SBBcZsQ — Manchester City (@ManCity) 3 марта 2019 г.

وأشار الموقع إلى أن غوارديولا يشكل حلما لنادي اليوفي، الذي يبحث عن التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ العام 1996، لا سيما أن مشوار الفريق هذا الموسم في مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز، قد يتوقف عند دور ثمن النهائي، بعد خسارته مباراة الذهاب أمام أتلتيكو مدريد بهدفين دون رد.

ورغم ذلك، فهناك تقارير أخرى تشير إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، يبقى المرشح الأوفر حظا لتدريب "السيدة العجوز" بعد رحيل المدرب الحالي ماسيميليانو أليغري.

تجدر الإشارة إلى أن عقد غوارديولا مع مانشستر سيتي يمتد حتى العام 2021.

المصدر:matchtv.ru