دي يونغ: مسؤولو برشلونة طالبوني بإقصاء ريال مدريد من التشامبيونزليغ

اعترف فرينكي دي يونغ لاعب وسط نادي أياكس أمستردام الهولندي بطلب برشلونة منه محاولة إقصاء الغريم ريال مدريد من إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويحل أياكس ضيفا على ملعب "سانتياغو برنابيو" اليوم الثلاثاء بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بنتيجة 1-2 في هولندا.

وكشف دي يونغ النقاب خلال تصريحات في مقابلة مع صحيفة "دي تليغراف" الهولندية، عن حادثة عندما وقع عقده مع برشلونة للعب معه الموسم القادم وقال:" النادي الكتالوني طلب مني عندما وقع معي إقصاء ريال مدريد من دوري الأبطال".

🔊 • Frenkie de Jong :



« Lorsque j'ai signé mon contrat avec le Barça, le club m'a demandé d'éliminer le Real Madrid de la Ligue des Champions. » pic.twitter.com/JyQhQGoFyN — FC Barcelona 🇫🇷 (@FCBarcelona_FR) ٥ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "تابعت مباراة الكلاسيكو يوم السبت الماضي على أريكتي في المنزل، لكن كمشجع وليس كمحلل لأداء ريال مدريد قبل مباراتنا معهم".

وواصل تصريحاته: "إذا ما نجحنا في إقصاء ريال مدريد من البطولة، سنفاجئ عالم كرة القدم بأكمله، ونضع اسم أياكس على خريطة الفرق الكبرى"... "مفتاح الفوز سيكون بالهجوم والضغط واللعب الجماعي مؤكدا أن فريقه قادر على تحقيق المفاجأة".

المصدر: وكالات