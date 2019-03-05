بالصور.. لاعبة حامل تشارك فريقها تدريباته بكرة القدم!

دخلت سيدني ليروكس لاعبة المنتخب الأمريكي لكرة القدم وفريق أورلاندو برايد في تدريبات الفريق الكروية رغم حملها في شهرها السادس.

وأعربت سيدني عن فخرها بذلك وبنشر صور لها تظهر الحمل ومشاركتها في نفس الوقت بالتدريبات، وكتبت في تعليقها على الصور: "لم أكن أعتقد أنني سأبدأ التحضير للموسم الجديد وأنا حامل في شهري السادس، لكنني هنا".

I didn’t think I’d be starting off preseason 5.5 months pregnant but here we are. 😂 pic.twitter.com/smuA4nFx9n — Sydney Leroux Dwyer (@sydneyleroux) ٤ مارس ٢٠١٩

ونالت سيدني المولودة في بريطانيا لأم كندية وأب أمريكي ميدالية أولمبياد لندن 2012، وفازت بكأس العالم عام 2015.

سيدني البالغة من العمر 28 عاما، زوجة دوم دواير لاعب المنتخب الأمريكي ونادي أورلاندو سيتي، وأم لطفل عمره سنتان.

المصدر: تويتر