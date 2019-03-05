فريق سعودي بعد تجسسه على منافسه: لا نحب الطعن في الظهر غيروا تشكيلتكم

نشر نادي الكوكب المنافس في دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم تغريدة اعترف من خلالها بتجسسه على منافسه الشعلة، وذلك قبيل مباراتهما اليوم في الدوري المحلي.

وجاء في التغريدة التي نشرها الكوكب عبر حسابه في تويتر: "شقيقنا الشعلة نحن لا نحب الطعن في الظهر، وصلتنا طريقة لعبكم في مباراة اليوم".

شقيقنا الـ @alshullaclub نحن لا نحب الطعن في الظهر .

وصلتنا طريقة لعبكم في مباراة الغد #الشعلة_الكوكب 5-3-2

جوهر حارس

أمامه 3 مدافعين: الطميحي واكاكبو وتيمبو

والظهيرين سالم علي والخيبري

ورأسي حربة: المنيف وبناهيني

الوسط: سيلا وأشرك مدربكم عدة لاعبين معه أبرزهم موكورو وبيكيتي 1️⃣ — نادي الكوكب السعودي (@alkawkbFC) 4 марта 2019 г.

وقال الكوكب في تغريدة ثانية: "لم يحدد لنا الشخص الذي نقل المعلومات أسماء ثلاثي الوسط بدقة، لأن المدرب جرب مجموعة من اللاعبين كما يقول، ولأننا لا نطعن في الظهر بلغناكم لكي تغيروا الطريقة وتفاجئوننا بطريقة مختلفة. ملاحظة: إذا ما عندكم غيرها عادي بنسوي أنفسنا متفاجئين".

2️⃣

ولم يحدد لنا الشخص الذي نقل المعلومات أسماء ثلاثي الوسط بدقة لأن المدرب (جرّب) مجموعة من اللاعبين كما يقول.

ولأننا لا نطعن في الظهر بلغناكم عشان تغيرون الطريقة وتفاجؤنا بطريقة مختلفة.

ملاحظة: إذا ماعندكم غيرها عادي بنسوي أنفسنا متفاجئين 😧 — نادي الكوكب السعودي (@alkawkbFC) 4 марта 2019 г.

ويحتل الكوكب المركز الـ15 في الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتذيل الشعلة الترتيب بـ22 نقطة.

المصدر: تويتر