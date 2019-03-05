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فريق سعودي بعد تجسسه على منافسه: لا نحب الطعن في الظهر غيروا تشكيلتكم

الرياضة

فريق سعودي بعد تجسسه على منافسه: لا نحب الطعن في الظهر غيروا تشكيلتكم
إذا ما عندكم غيرها عادي بنسوي أنفسنا متفاجئين
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نشر نادي الكوكب المنافس في دوري الدرجة الأولى السعودي لكرة القدم تغريدة اعترف من خلالها بتجسسه على منافسه الشعلة، وذلك قبيل مباراتهما اليوم في الدوري المحلي.

وجاء في التغريدة التي نشرها الكوكب عبر حسابه في تويتر: "شقيقنا الشعلة نحن لا نحب الطعن في الظهر، وصلتنا طريقة لعبكم في مباراة اليوم".

وقال الكوكب في تغريدة ثانية: "لم يحدد لنا الشخص الذي نقل المعلومات أسماء ثلاثي الوسط بدقة، لأن المدرب جرب مجموعة من اللاعبين كما يقول، ولأننا لا نطعن في الظهر بلغناكم لكي تغيروا الطريقة وتفاجئوننا بطريقة مختلفة. ملاحظة: إذا ما عندكم غيرها عادي بنسوي أنفسنا متفاجئين".

ويحتل الكوكب المركز الـ15 في الدوري السعودي برصيد 33 نقطة، بينما يتذيل الشعلة الترتيب بـ22 نقطة.

المصدر: تويتر

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