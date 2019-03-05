شاهد.. هدف استثنائي بقدم موهبة برازيلية في الدوري الفرنسي

سجل البرازيلي جارينيو فومونت هدفا مبهرا لفريقه أولمبيك ليون أمام ديجون الأحد في الدوري الفرنسي لتحت الـ19 عاما.

وتسلم لاعب خط الوسط، تمريرة حوّلها من قلب وسط الملعب لكرة عالية مرت فوق رؤوس المدافعين وفاجأت حارس المرمى لتستقر بالشباك عند الدقيقة الـ85 من عمر المباراة.

وحمل الهدف نتيجة الفوز لفريقه 2-1 بعد أن أحرز اللاعب نفسه هدف التقدم لفريقه، قبل أن يعادل لاعب ديجون النتيجة.

وانضم فومونت البالغ 19 عاما لنادي ليون في موسم 2016-2017، قادما من نادي مونت فيرانديس الفرنسي.

المصدر: تويتر