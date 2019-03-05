التشكيلة المتوقعة لمواجهة الريال وأياكس

تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم في الساعة الـ11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، صوب العاصمة الإسبانية مدريد التي ستحتضن موقعة الريال وضيفه أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ومن المتوقع أن يبدأ الأرجنتيني سانتياغو سولاري، المدير الفني للفريق الملكي، المباراة بالتشكيلة الأساسية التالية:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

في خط الدفاع: رافائيل فاران - ناتشو - داني كارفاخال – سيرجيو ريغيلون.

في خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما – غاريث بيل.

أما أياكس فيتوقع أن يدخل بالتشكيلة التالية:

في حراسة المرمى: أندريه أونانا

في خط الدفاع: نيكولاس تاجليافيكو – نصير مزراوي - ماتياس دي ليخت - جويل فيلتمان.

في خط الوسط: دالي بليند - فرينكي دي يونج - دوني فان دي.

في خط الهجوم: حكيم زياش - ديفيد نيريس - دوسان تاديتش.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الفريق الملكي بهدفين مقابل هدف واحد.

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو حتى الخسارة بهدف نظيف في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي، بينما يحتاج أياكس للفوز بفارق هدفين.

المصدر: وكالات