اعتراف أفضل لاعب في العالم: تعويض رونالدو شبه مستحيل

اعتبر الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد أنه من "شبه المستحيل" تعويض الفراغ الذي تركه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد رحيله عن الريال وانضمامه ليوفنتوس مطلع الموسم الحالي.

وقال مودريتش في مؤتمر صحفي عشية مواجهة الريال وضيفه أياكس أمستردام في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: "رونالدو لاعب يفتقده أي فريق، تعويضه شبه مستحيل".

وتابع أفضل لاعب في العالم لعام 2018: "عندما رحل رونالدو إلى يوفنتوس، كان النادي يأمل في أن يقوم بعض اللاعبين الآخرين بتقاسم مهمة تسجيل الأهداف، الأمر ليس سهلا لأن كريستيانو كان يسجل حوالي 50 هدفا في كل موسم، ولا نستطيع أن نجد لاعبا يسجل هذا الكم من الأهداف".

وأوضح الدولي الكرواتي: "نحن بحاجة للاعبين أو ثلاثة قادرين على تسجيل 10 أو15 أو20 هدفا، لكننا لا نملكهم حاليا وهذه مشكلتنا الأساسية هذا الموسم".

وتابع "منح النادي ثقته لغاريث بايل، وماركو أسينسيو، وكريم بنزيما، في حين يقدم البرازيلي فينيسيوس عروضا جيدة قياسا بصغر سنه.. الريال سيعود إلى سابق عهده".

وبدا واضحا منذ بداية الموسم الحالي مدى افتقاد الريال لرونالدو لاسيما في الشق الهجومي، وهو ما جعل الفريق يتخبط في سلسلة من النتائج السلبية، آخرها تجرعه في عقر داره لهزيمتين متتاليتين أمام الغريم برشلونة، الأولى كانت في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا (0-3)، والثانية في إطار الأسبوع الـ26 من الدوري الإسباني (0-1).

المصدر: وكالات