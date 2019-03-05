وكيل أعمال غاريث بيل يفتح النار على جمهور ريال مدريد: عليكم تقبيل قدميه!

انتقد وكيل أعمال غاريث بيل جناح ريال مدريد الإسباني لكرة القدم طريقة تعامل المشجعين مع اللاعب الويلزي ووصفها بأنها "مخزية".

وقابلت جماهير الملكي بيل عند استبدله في ملعب سانتياغو برنابيو خلال الهزيمة 1-0 أمام برشلونة يوم السبت الماضي، بصيحات استهجان أثناء خروجه.

وقال جوناثان بارنيت وكيل أعمال اللاعب لشبكة سكاي سبورتس الرياضية: "سيتحدث هذا الجيل من مشجعي ريال مدريد لسنوات عن الأهداف التي أحرزها بيل، بصراحة يجب أن يخجلوا من أنفسهم".

وتابع:" بيل يستحق كل الاحترام، الطريقة التي تعامل بها جمهور ريال مدريد مع غاريث مخزية".

وأضاف:"فاز بكل الألقاب خلال 6 سنوات أمضاها في إسبانيا، إنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، على هؤلاء المشجعين أن يقبلوا قدميه".

Real Madrid star Gareth Bale’s agent launches sensational ATTACK on fans after Barca boos https://t.co/PeKk1ZsmcU#gareth#bale — Kick Paper (@kickpapernews) ٤ مارس ٢٠١٩

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وفاز بيل البالغ 29 عاما بلقب دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع ريال مدريد منذ انضمامه للفريق في صفقة قياسية بلغت قيمتها 100 مليون يورو عام 2013.

وأخفق بيل في كسب تعاطف الجمهور رغم أنه سجل أهدافا حاسمة مع الفريق وتعرض لانتقادات في وسائل إعلام إسبانية لأنه فشل في تعلم اللغة الإسبانية وفي التأقلم مع زملائه في الفريق.

يذكر أن ريال مدريد، الذي خرج من كأس ملك إسبانيا بعد أن خسر أيضا 3-0 أمام غريمه الكتالوني الأربعاء الماضي، يحتل المركز الثالث في الليغا متأخرا بفارق 12 نقطة عن برشلونة المتصدر.

المصدر: رويترز