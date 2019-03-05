"الفيفا" يوصي بالحكم المساعد لكأس العالم الناعمة

أوصى الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم للسيدات التي ستقام بفرنسا في وقت لاحق هذا العام.

واجتمعت اللجنة المنظمة التابعة للـ"فيفا"، حيث أيدت استخدام التقنية في البطولة، بعد نجاحها في كأس العالم في روسيا.

إقرأ المزيد

وسيتخذ مجلس "الفيفا" قرارا نهائيا بشأن ما إذا كانت التقنية ستستخدم في بطولة السيدات، التي ستقام بين 7 من يونيو، و7 يوليو المقبلين، عندما سيعقد اجتماعه في ميامي في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتم استخدام هذه التقنية في أدوار خروج المغلوب بدوري أبطال أوروبا لأول مرة هذا الموسم، كما ستلجأ لها رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

المصدر: "رويترز"